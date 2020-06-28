В Крыму зафиксирован резкий рост числа заболевших COVID-19

27 июня в аннексированном Крыму выявили 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за день до этого суточный прирост числа новых заболевших составлял два случая.

Сегодня глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил о 35 новых случаях коронавируса на полуострове, которые были выявлены за сутки. Издание "Крым.Реалии" пишет, что такие цифры свидетельствуют о резком росте заболевания.

"За 27 июня на территории Республики Крым подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией... Из общего числа заболевших 28 человек – строители одной рабочей площадки. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия", – написал Аксенов на странице в Facebook.

По его словам, всего на текущий период в Крыму зарегистрирован 681 случай COVID-19.

"36 из них – завозные из-за границы, 94 случая – завезенные из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 488 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 63 – при лабораторном скрининге здоровых лиц", – отметил "глава" Крыма.

"Крым.Реалии" отмечает, что за сутки 26 июня на полуострове было подтверждено два новых случая коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 9 979 535 человек, жертвами COVID-19 стали 498 710 человек, выздоровело 5 051 864.

В России, которая включает в свою статистику данные по аннексированному Крыму, 626 779 инфицированных, 8958 умерших и 392 703 выздоровевших от COVID-19.