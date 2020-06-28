Во Львовской области наибольшее число новых случаев COVID-19. За последние сутки – 173

Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во Львове достигло 5177, умерло 137 человек, выздоровел 741.

Еще 1,8 тыс. взятых ранее проб остаются в холодильнике Фото: EPA

За прошедшие сутки во Львовской области у 173 человек диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За прошедшие сутки лабораторные центры провели 576 ПЦР-тестов (545 – новые пробы). Из них 173 позитивных анализа, а из новых проб – 153 (65 – жители Львова)", – говорится в сообщении.

Еще 1,8 тыс. взятых ранее проб остаются в холодильнике, отметили в пресс-службе.

Всего по состоянию на 28 июня во Львовской области COVID-19 диагностировали у 5177 человек, 137 – умерли, 741 – выздоровел.

За последние сутки в Украине выявили 917 случаев инфицирования коронавирусом. В Днепропетровской и Херсонской областях за сутки не выявлено ни одного случая коронавируса. Наибольшее число заболевших зафиксировано во Львовской области – 173.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 9 979 535 человек, жертвами COVID-19 стали 498 710 человек, выздоровело 5 051 864.