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Во Львове подтвержден первый случай COVID-19

По информации мэра Львова Андрея Садового, коронавирусом заразился 70-летний житель Львова, который неделю назад вернулся из Германии.

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Во Львове коронавирусом заразился 70-летний мужчина
Во Львове коронавирусом заразился 70-летний мужчина
Фото: EPA (архив)

Во Львове подтвержден первый случай заболевания COVID-19. Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом во Львове (житель города 1950 года рождения 13 марта вернулся из Германии). Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве, материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины. Больного госпитализируют в инфекционной больнице. Информация передана правоохранительным органам для дальнейшего реагирования", – написал он.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/2960046047368264

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.

По состоянию на 20 марта в Украине было зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. За границей от вируса лечат 13 украинцев, две женщины умерли.

Теги: Львов, Андрей Садовый, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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