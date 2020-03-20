Результатов теста на коронавирус ожидает топ-менеджер "Нафтогазу", он на самоизоляции

На домашнем карантине с 13 марта находится директор "Нафтогазу" по интегрированному газовому бизнесу Андрей Фаворов, сообщили в компании. По словам самого топ-менеджера, он чувствует себя прекрасно.

Тест на коронавирусную инфекцию сдал директор НАК "Нафтогаз України" по интегрированному газовому бизнесу Андрей Фаворов. Об этом 20 марта "Нафтогаз" проинформировал в Facebook.

"Фаворов находится на домашнем карантине с пятницы, 13 марта. Именно в этот день у него поднялась температура и появился кашель. Андрей сдал анализ и ожидает получить результат в начале следующей недели. Финального результата, который подтверждал бы или опровергал наличие антител к коронавирусу, пока нет", – сказано в сообщении.

В "Нафтогазі" объяснили, что их топ-менеджер останется в самоизоляции до 27 марта по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины.

Сам Фаворов в видеокомментарии рассказал, что изолировался он после того, как у него появился кашель и температура 37,5ºС. Сейчас, по его словам, у него 36,6ºС.

"Чувствую себя прекрасно, только скучно", – отметил Фаворов.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах, автомобильном транспорте и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

По состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от вируса лечат 13 украинцев, две женщины умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.