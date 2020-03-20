В Черновцах коронавирус обнаружили еще у пяти граждан – Минздрав

Число украинцев, у которых лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, выросло 19 марта до 26 человек, отметили в Министерстве здравоохранения Украины.

В Украине от коронавируса скончалось уже три человека Фото: ЕРА

19 марта анализы еще пяти пациентов в Черновцах дали положительный результат на наличие коронавируса. Об этом Министерство здравоохранения Украины проинформировало в Telegram-канале, посвященном COVID-19.

"Вечером 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано пять новых случаев инфицирования коронавирусом. Пациенты изолированы, их состояние стабильное", – сказано в сообщении.

В Минздраве отметили, что число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 выросло в Украине до 26-ти.

Ранее в Украине был подтвержден 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией, скончалось три человека.

Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 скончались, сообщает американский Университет Джона Хопкинса, отслеживающий распространение болезни.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.