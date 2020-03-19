Украина делает продуктовые запасы, поэтому не нужно скупать гречку и консервы на полгода вперед – таможня

За 17 дней марта 2020 года Украина импортировала продуктов питания на 40 тыс. тонн больше, чем за тот же период в 2019-м, отметили в Государственной таможенной службе.

Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) призвала граждан не закупать продукты большими партиями. Об этом 19 марта ведомство заявило на своем сайте.

"На 40 тыс. тонн больше завезли в Украину продуктов питания за 17 дней марта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В целом импорт продуктов питания составил 158 тыс. тонн стоимостью $211 млн. Это почти 8 тыс. полностью заполненных фур на 20 тонн. Украина делает продуктовые запасы, а поэтому не нужно скупать гречку и консервы на полгода вперед", – сказано в сообщении.

В ГСТУ рассказали, что за 17 дней марта 2020 года, в частности, молочных продуктов (сыров), яиц и меда импортировали на 312% больше, чем за 17 дней марта 2019 года; готовых продуктов из зерна злаков, муки, мучных кондитерских изделий – на 83% больше; алкогольных и безалкогольных напитков, а также уксуса – на 65% больше.

В Украине по состоянию на вечер 19 марта был подтвержден 21 случай заражения коронавирусом, скончалось три человека.

Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.

Украинцы массово скупают в магазинах продукты питания, в частности, гречку.

17 марта в ГТСУ заявили, что продукты в супермаркетах будут, потому что карантин на грузоперевозки на распространяется.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 скончались, сообщает американский Университет Джона Хопкинса, отслеживающий распространение болезни.