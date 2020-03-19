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Минздрав Украины призвал транспортные компании помочь с доставкой врачей на работу

С просьбой разработать систему маршрутов, оптимизирующих передвижения украинских медиков, к транспортным компаниям обратился министр здравоохранения страны Илья Емец.

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Емец отметил, что врачи находятся "в эпицентре болезни"
Емец отметил, что врачи находятся "в эпицентре болезни"
Фото: moz.gov.ua

Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к транспортным компаниям с просьбой помочь врачам добираться на работу в условиях карантина, связанного с коронавирусом. Обращение главы Министерства здравоохранения опубликовано 19 марта на сайте ведомства.

"Я обращаюсь ко всем государственным и коммерческим транспортным компаниям страны, пассажирским перевозчикам и органам местной власти. Призываю вас объединиться и вместе создать условия для того, чтобы украинские медики могли добираться до работы и оказывать помощь больным. Мы должны позаботиться об украинских врачах, чтобы спасти всю страну. Мы, Министерство здравоохранения Украины, рекомендуем транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, оптимизирующих передвижения специалистов, которые спасают человеческие жизни", – сказано в обращении.

Емец отметил, что на медицинских работников карантин не распространяется, они "рискуют своим здоровьем, находясь в эпицентре болезни".

Министр также призвал украинцев соблюдать меры предосторожности при карантине и заботиться о родителях и пожилых соседях.

В Украине по состоянию на вечер 19 марта был подтвержден 21 случай заражения коронавирусом, скончалось три человека.

Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 скончались, сообщает американский Университет Джона Хопкинса, отслеживающий распространение болезни.

Теги: транспорт, Украина, Министерство здравоохранения, маршрут, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Илья Емец, коронавирус
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