Трюдо пообещал Зеленскому помочь в эвакуации украинских граждан из Канады

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопросы противодействия пандемии коронавируса.

Канада готова помочь Украине в вопросах борьбы с коронавирусом. Об этом 19 марта заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует сайт главы Украинского государства.

"Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты. Он также пообещал Владимиру Зеленскому содействие в вопросе вывоза из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину", – сказано в сообщении.

Разговор Трюдо и Зеленского был посвящен взаимодействию двух стран в борьбе с распространением коронавируса.

"Зеленский выразил искреннюю поддержку Джастину Трюдо и его семье, пожелав скорейшего выздоровления от коронавируса супруге Софи", – отметили в Офисе президента Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 скончались, сообщает Университет Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.

На 19 марта в Украине подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них три – в Киеве. Два человека скончались.