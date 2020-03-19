Два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Днепропетровской области

Пациенты, у которых лабораторно подтвердили COVID-19, недавно вернулись из-за рубежа, сообщили в Днепропетровской ОГА.

Первые два лабораторно подтвержденных случая болезни СOVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, зафиксированы в Днепропетровской области, заболевшие находятся под наблюдением медиков. Об этом 19 марта сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко, информирует пресс-служба ОГА.

Пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись в Днепропетровскую область из-за рубежа. Сейчас их состояние здоровья стабильное, они чувствуют себя хорошо, рассказал Бондаренко.

Сейчас медики выявляют все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать тех, кто с ними общался, и обеспечить их изоляцию.

В ОГА не уточнили, в каком населенном пункте выявлен коронавирус.

В области определены две госпитальные базы для приема больных с COVID-19 – Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница. В целом там насчитывается 430 коек.

В Украине до сообщения из Днепра было подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом: 10 – в Черновицкой области, пять – в Киеве и в Киевской области, два – в Житомирской области, один – в Донецкой, два человека скончались. Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.