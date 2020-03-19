Кличко о новом пациенте с коронавирусом: 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию

По словам мэра Киева Виталия Кличко, 50-летний мужчина, у которого выявили коронавирус, сдавал тест в частной клинике, но там не сообщили о выявленной инфекции.

Новым пациентом в Киеве, зараженным коронавирусом, стал 50-летний житель города, который вернулся из-за рубежа. Об этом 19 марта сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

"В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом. Это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию. Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни в Министерство здравоохранения, ни в Центр общественного здоровья", – написал он.

По словам мэра, диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий.

"Сейчас пациент находится дома, в самоизоляции, и лечится под наблюдением врачей", – рассказал Кличко.

Он призвал граждан "не быть легкомысленными" и по возможности оставаться дома.

По состоянию на 19 марта в Украине подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них три в Киеве. Два человека скончались.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, отменили массовые мероприятия, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 скончались, сообщает Университет Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.