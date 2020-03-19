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У князя Монако Альбера II нашли коронавирус

Князь Монако Альбер II стал первым главой государства в мире, у которого тест на коронавирус SARS-CoV-2 оказался позитивным.

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Князю Альберу 62 года
Князю Альберу 62 года
Фото: palais.mc

Тест на коронавирус SARS-CoV-2, который сдал князь Монако Альбер II, оказался позитивным. Об этом сообщила 19 марта в Facebook пресс-служба княжеского дворца.

Альбер прошел тестирование 16 марта. Состояние его здоровья не вызывает обеспокоенности, он находится под наблюдением лечащего врача.

Князь продолжает руководить правительством из своих покоев во дворце, подчеркнули в пресс-службе.

https://www.facebook.com/palaismonaco/posts/3255724314440085

Несколькими днями ранее болезнь COVID-19, которую вызывает новый коронавирус, обнаружили у государственного министра Монако Сержа Теля, напоминает Euronews. Всего в карликовом княжестве выявлено девять случаев заболевания.

62-летний Альбер II стал первым главой государства, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию. Подозрение на коронавирус у президента Бразилии Жаира Болсонару не подтвердилось.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к 19 марта в мире коронавирусом инфицировано 222 642 человека, 9115 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии.

Теги: Монако, князь Альбер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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