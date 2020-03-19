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КИЕВ

Виталий Кличко передал киевским врачам 39 "скорых" и две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса

Две экспресс-лаборатории закупили, чтобы установить в аэропортах Борисполь и имени Игоря Сикорского, но поскольку аэропорты пока закрыты, оборудование передадут в Александровскую больницу и городскую больницу №9, сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

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Виталий Кличко: Сегодня у наших медиков есть 298 современных автомобилей
Виталий Кличко: Сегодня у наших медиков есть 298 современных автомобилей
Фото: ЕРА

Мэр Киева Виталий Кличко передал для экстренной медицины столицы 39 новых специальных машин скорой помощи и две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса, сообщает сайт газеты "Хрещатик".

"Столица усиливает оснащенность и возможности медицинских учреждений города. Мы покупаем необходимое оборудование. Проводим ремонты в больницах. Закупаем новые "скорые". Сегодня передаем медучреждениям 39 новых карет скорой помощи, закупленных городом. А также две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса. Их закупили, чтобы установить в аэропортах Борисполь и имени Игоря Сикорского. Но поскольку аэропорты пока закрыты, мы передаем это оборудование в Александровскую больницу и городскую больницу №9", – сказал Кличко.

Экспресс-лаборатории iPonatic могут за 40 минут по анализу слюны дать результат с достоверностью 97–99%, они помогают выявлять бессимптомных носителей вируса. добавил он. Это оборудование применяют уже в 12 странах мира, в том числе во Франции, Японии, Таиланде, Монголии, Иране. Еще 10 таких лабораторий приедут в Киев в течение двух ближайших недель.

Киевский мэр рассказал, что переданные сегодня "скорые" относятся к классу безопасности и экологичности Евро-5 и соответствуют современным требованиям экстренной медицины. В машинах есть аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы с мониторами основных жизненных показателей, диагностическое оборудование. "Скорые" оснащены системами стабилизации.

"Мы постоянно обновляем парк спецмашин экстренной медицины столицы. И сегодня у наших медиков есть 298 современных автомобилей. По этому показателю мы приблизились к уровню требований Всемирной организации здравоохранения – одна карета скорой помощи на 10 тыс. жителей. Очень важно, чтобы наши медики имели такие авто в нынешних условиях, когда нагрузка на них увеличится в случае распространения коронавируса, чтобы оказывать помощь людям и спасать жизни киевлян", – подчеркнул Кличко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 160 странах, 8648 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, отменили массовые мероприятия, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

По состоянию на 19 марта в Украине подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них три в Киеве. Два человека скончались.

Теги: Киев, Виталий Кличко, здоровье, скорая помощь, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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