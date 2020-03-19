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19 марта, 2020
 
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Кличко показал, как мыть руки в боксерских перчатках

Мэр Киева Виталий Кличко в период пандемии коронавируса показал, как мыть руки, не снимая перчатки.

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Кличко: Не забывайте
Кличко: Не забывайте
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко на своем аккаунте в Tik-Tok опубликовал видео, на котором моет руки в боксерских перчатках, а затем без них.

"Не забывайте", – написал он, сопроводив пост хештегами "мой руки" и handschallenge.

Кличко в финале видео подмигнул на камеру и показал большой палец вверх.

Так он присоединился к Hands Challenge, в рамках которого люди по всему миру призывают соблюдать гигиену в период пандемии коронавируса.

По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815.

В Украине на 18 марта подтверждено два новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее количество случаев коронавирусной инфекции выросло до 1610 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Среди заболевших нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

19 марта в Главный военный госпиталь в Киеве положили мужчину с подозрением на коронавирус.

Теги: Киев, Виталий Кличко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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