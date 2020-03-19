Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, власть РФ не оказывает медпомощи крымским татарам – Денисова

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, у удерживаемых российскими властями крымских татар Сервера Мустафаева и Эрнеса Аметова повышенная температура, кашель, головная боль и слабость в теле.

Российская власть не предоставляет медицинской помощи (в том числе не проверяет на коронавирус) удерживаемым ею крымских татар. Об этом 19 марта сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Российская власть в условиях объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции уже более двух недель не оказывает никакой медицинской помощи незаконно удерживаемым гражданам Украины Серверу Мустафаеву и Эрнесу Аметову. Несмотря на критическое состояние здоровья и явные признаки респираторного заболевания, а именно повышенную температуру тела, сильную головную боль, кашель и общую слабость в теле – крымских татар все равно доставили в Южный окружной военный суд (в Ростове-на-Дону. – "ГОРДОН")", – написала украинский омбудсмен.

Денисова отметила, что Мустафаев подал в суд ходатайство с требованием вызвать врачей и провести анализы, в том числе на коронавирус, однако медицинскую помощь не предоставили.

"Призываю уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову немедленно обеспечить проведение квалифицированной диагностики состояния здоровья наших сограждан и предоставить им необходимую врачебную помощь с учетом пробы на коронавирус",

Прошу представителей международных правозащитных организаций применить все имеющиеся рычаги влияния на страну-агрессора РФ, чтобы обеспечить соблюдение основополагающего права на жизнь незаконно заключенных граждан Украины, гарантированного Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 скончались, сообщает Университет Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.

Мустафаева и Аметова ФСБ задержала несколько лет назад по "делу Хизб ут-Тахрир". Их и других крымских татар обвиняют в том, что они "проводили обучающие религиозно-политические занятия" и "распространяли идеи "Хизб ут-Тахрир".

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.