В Украине запустили флешмоб "Подвези медика на работу"

В разных регионах Украины создали группы в Viber, где автомобилисты предлагают подвезти врачей на работу или домой. После введения карантина и прекращения междугородного транспортного сообщения, а также закрытия метро в крупных украинских городах многие медики столкнулись с проблемой, как добраться до своих рабочих мест.

Украинцы с автомобилями могут подвезти медиков на работу Фото: depositphotos.com

В мессенджере Viber появились группы для помощи украинским медицинским работникам, которые в условиях карантина и ограничения движения транспорта не могут попасть на работу.

Инициатором создания киевской группы "Подвези медика на работу" выступил врач скорой помощи из Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ярослав Куреза.

"Как известно, до 3 апреля 2020 года не работает междугороднее транспортное сообщение. Многие медики не имеют возможности доехать на работу и [домой] с работы. Давайте поможем друг другу в это нелегкое время", – написал он в Facebook 18 марта.

К киевской группе уже присоединилось более 9,5 тыс. человек. Участники делятся информацией, кто и когда может подвезти медиков на работу.

Позже подобные группы появились и в других украинских городах: в частности, Одессе, Полтаве, Львове и Николаеве.

В рамках флешмоба под хештегом #підвезимедиканароботу украинцы делятся в Facebook своими историями.

Киевская журналистка Ирина Заславец написала 19 марта, что подвезла на работу неонатолога из перинатального центра.

"Живет на Дарнице. Работа – в центре города. Вчера она туда добиралась почти три часа! Говорит, некоторые коллеги вместо 9 часов приезжали ближе к 12. Сегодня дорога у Тани заняла 30 минут", – сообщила Заславец.

Предприниматель Николай Чаруха написал, что помог добраться на работу в Александровскую больницу доктору из Вышгорода Киевской области.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 160 странах, 8648 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, пять – в Киеве и Киевской области, два – в Житомирской области, один – в Донецкой, два человека скончались.

Из-за коронавируса в Украине до 1 апреля объявлен карантин. В стране закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, отменили массовые мероприятия, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки (кроме общественного наземного транспорта). Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

В трех городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре – приостановили работу метрополитенов, некоторые городские власти приняли решение о полной остановке общественного транспорта.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал организовать развозку медиков и правоохранителей на работу.