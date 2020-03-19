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Тодуров рассказал, как в условиях карантина Институт сердца решил проблему доставки персонала на работу. Видео

После введения в Украине карантина в связи с угрозой распространения коронавируса и ограничения работы общественного транспорта столичный Институт сердца начал доставлять сотрудников на работу на транспорте, который принадлежит учреждению. "Институт сердца решил проблему доставки персонала. Мы возим сестер и санитарок своим транспортом", – рассказал в опубликованном в Facebook видеообращении директор института Борис Тодуров. К примеру, таким способом привозят на работу сотрудников, которые живут в городе Переяслав Киевской области. Он призвал другие медучреждения последовать этому примеру. "Рекомендую такой способ. Чтобы не заражались ваши сотрудники в общественном транспорте, перевозите их на транспорте больничным", – сказал Тодуров. Водитель и пассажиры должны находиться в автомобиле в маске, а после каждой поездки машину нужно обрабатывать дезинфицирующими средствами, добавил он.

 
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Сотрудников Института сердца привозят на работу на больничном транспорте
Сотрудников Института сердца привозят на работу на больничном транспорте
Скриншот: Борис Тодуров Официальная страница / Facebook

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 160 странах, 8648 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, пять – в Киеве и Киевской области, два – в Житомирской области, один – в Донецкой, два человека скончались.

Из-за коронавируса в Украине до 1 апреля объявлен карантин. В стране закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, отменили массовые мероприятия, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки (кроме общественного наземного транспорта). Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

В трех городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре – приостановили работу метрополитенов, некоторые городские власти приняли решение о полной остановке общественного транспорта.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал организовать развозку медиков и правоохранителей на работу.

видео

Видео: Борис Тодуров Официальная страница / Facebook
Теги: Борис Тодуров, карантин, Институт сердца, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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