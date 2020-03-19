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В Луцке из-за коронавируса полностью остановили общественный транспорт. Ранее такое решение приняли Черновцы

В двух областных центрах на западе Украины в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавируса решили полностью остановить общественный транспорт. В Луцке и Черновцах транспорт перевозит только сотрудников оперативных служб, коммунальных и медицинских учреждений.

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Общественный транспорт в Луцке остановился сегодня
Общественный транспорт в Луцке остановился сегодня
Фото: konkurent.in.ua

С 19 марта в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавируса полностью остановили работу общественного транспорта, сообщила пресс-служба горсовета.

"Транспортное средство – место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то есть большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ – оставаться дома", – сказал и.о. мэра города, секретарь городского совета Григорий Пустовит.

Первый заместитель городского головы Григорий Недопад сообщил, что власти занимаются организацией развозки медицинских работников и сотрудников критически важных структур за счет городского бюджета.

Предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, горсовет порекомендовал обеспечить проезд работников в режиме регулярных специальных перевозок.

По словам Недопада, он провел встречу с представителями профсоюза таксистов города, они заверили, что не будут поднимать тарифы. 

Луцкий телеканал "Перший" сообщил, что утром на остановках общественного транспорта было много людей – не все знали о распоряжении горсовета. Но по улицам курсировали только автобусы с табличками "Специальные перевозки". На них на работу доставляют медиков и работников предприятий, которые не прекращают работу во время карантина. Многие горожане, по данным телеканала, добирались на работу пешком или на велосипедах. 

Ранее такое же решение приняли власти Черновцов, там транспорт остановился 18 марта. В городе курсируют троллейбусы, но они перевозят только работников оперативных служб, коммунальных и медицинских учреждений, сообщила пресс-служба горсовета. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 160 странах, 8648 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, пять – в Киеве и Киевской области, два – в Житомирской области, один – в Донецкой, два человека скончались.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, отменили массовые мероприятия, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Согласно распоряжению правительства, во время карантина запрета на городские перевозки наземным общественным транспортом нет, но в салоне транспортного средства должно одновременно находиться не более 10 пассажиров. 

Теги: Луцк, Черновцы, горсовет, карантин, троллейбус, перевозки, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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