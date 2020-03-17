Тодуров: Институт сердца принимает только экстренных больных, койки освобождены для пациентов с коронавирусом

Столичный Институт сердца готовится к массовому наплыву тяжелых пациентов с дыхательной недостаточностью, сообщил директор центра Борис Тодуров.

Тодуров сообщил, что Институт сердца готов к поступлению больных, которым потребуются ИВЛ и ЭКМО Фото: Інститут серця МОЗ України / Facebook

Институт сердца Министерства здравоохранения Украины отменил все плановые операции и подготовился к возможному приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Facebook сообщил 17 марта директор института Борис Тодуров.

По его словам, сейчас принимают только экстренных больных.

"Прошу отнестись с пониманием к ситуации. Мы освобождаем койки для возможного массового поступления тяжелых больных, которым понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких и экстракорпоральная мембранная оксигенация", – рассказал Тодуров.

Всего в Украине не больше 10 аппаратов ЭКМО, три из них – в Институте сердца, отметил директор.

В связи с угрозой распространения коронавируса Кабинет Министров Украины 16 марта поручил Министерству здравоохранения обеспечить временное прекращение плановых операций и госпитализаций, кроме срочных и неотложных.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Кабмин 16 марта ввел режим чрезвычайной ситуации с 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях, где были выявлены первые случаи COVID-19. 17 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти готовы к введению чрезвычайного положения в стране.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. 17 марта будет прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре.

В Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, два – в столице, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще восемь украинцев лечатся от COVID-19 за границей.