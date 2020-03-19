В Украине выявили 21 случай заражения коронавирусом, умерших – трое

По данным Минздрава Украины, за сутки коронавирусная инфекция выявлена у пяти граждан страны.

К 20.00 19 марта в Украине подтвержден 21 случай заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Telegram.

За сутки стало известно о пяти новых случаях.

Положительные результаты тестов выявили региональные лаборатории в Днепропетровской области (два), Киеве и Житомирской области.

Исследование, проведенное вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья, подтвердило случай коронавируса в Ивано-Франковской области.

Анализ был взят у женщины, которая скончалась 17 марта, информирует Минздрав.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19",– сказано в сообщении.

В Украине по состоянию на утро 19 марта было подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом.

Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.