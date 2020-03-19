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Россия хочет эвакуировать своих граждан из Украины. В посольстве заявили, что желающие уже есть

РФ планирует эвакуировать из Украины граждан, у которых нет возможности покинуть страну из-за введенного в связи с распространением коронавируса запрета на международное пассажирское сообщение.

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Желающие покинуть Украину должны оставить свои данные в консульском отделе посольства РФ или в консульствах в регионах
Желающие покинуть Украину должны оставить свои данные в консульском отделе посольства РФ или в консульствах в регионах
Фото: EPA

Россия планирует эвакуировать своих граждан из Украины из-за коронавируса, посольство составляет список желающих вернуться домой, сообщила пресс-служба российского посольства в Украине. 

Дипломаты уточнили, что эвакуировать в РФ планируют тех граждан, у которых нет возможности покинуть Украину в связи с введенным запретом на международное пассажирское сообщение. 

Россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив соответствующую форму на сайте диппредставительства, сказано в сообщении. 

"В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан. В случае принятия такого решения вы будете своевременно проинформированы", – обратились российские дипломаты к гражданам РФ на территории Украины. 

Представитель дипмиссии уточнил ТАСС, что обращения можно оставлять не только в посольстве, но и в консульствах России в Харькове, Львове и Одессе. По его словам, такие обращения уже поступают, однако не уточнил их количество.

Пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация, пишет агентство. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 160 странах, 8648 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, отменили массовые мероприятия, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, пять – в Киеве и Киевской области, два – в Житомирской области, один – в Донецкой, два человека скончались.

В РФ, по данным на 19 марта, коронавирусом инфицировано 199 человек, сообщила "Медуза" со ссылкой на информацию оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Издание отмечает, что в статистику штаба не попала информация о смерти женщины в Москве, у которой выявили коронавирус.

Теги: Россия, посольство, посольство РФ, эвакуация, карантин, консульство, дипломаты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, коронавирус
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