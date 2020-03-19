Россия хочет эвакуировать своих граждан из Украины. В посольстве заявили, что желающие уже есть

РФ планирует эвакуировать из Украины граждан, у которых нет возможности покинуть страну из-за введенного в связи с распространением коронавируса запрета на международное пассажирское сообщение.

Желающие покинуть Украину должны оставить свои данные в консульском отделе посольства РФ или в консульствах в регионах Фото: EPA

Россия планирует эвакуировать своих граждан из Украины из-за коронавируса, посольство составляет список желающих вернуться домой, сообщила пресс-служба российского посольства в Украине.

Дипломаты уточнили, что эвакуировать в РФ планируют тех граждан, у которых нет возможности покинуть Украину в связи с введенным запретом на международное пассажирское сообщение.

Россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив соответствующую форму на сайте диппредставительства, сказано в сообщении.

"В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан. В случае принятия такого решения вы будете своевременно проинформированы", – обратились российские дипломаты к гражданам РФ на территории Украины.

Представитель дипмиссии уточнил ТАСС, что обращения можно оставлять не только в посольстве, но и в консульствах России в Харькове, Львове и Одессе. По его словам, такие обращения уже поступают, однако не уточнил их количество.

Пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация, пишет агентство.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 160 странах, 8648 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.