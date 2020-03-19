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Бежать в аптеки за масками и стоять в огромных очередях за ними нет никакого смысла. Они не защитят вас – Центр общественного здоровья

Медицинская маска защищает не того человека, который ее носит, а того, с кем он общается, сказали в комментарии изданию "ГОРДОН" в Центре общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины.

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По состоянию на 19 марта в Украине подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией
По состоянию на 19 марта в Украине подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией
Фото: ua.depositphotos.com

Медицинские маски не защищают от заражения коронавирусом или любым другим вирусом, поэтому искать их в аптеках не имеет смысла, сказали в комментарии изданию "ГОРДОН" в Центре общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины.

"Позиция Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья следующая. Защитить себя можно только мытьем рук, обрабатывать их нужно антисептиком с содержанием спирта не менее 60%. Необходимо также держаться на расстоянии 1,5 м от человека с симптомами ОРВИ, употреблять тщательно приготовленную еду. Маски не защищают от заражения коронавирусом или любым другим вирусом. Поэтому бежать в аптеки и стоять в огромных очередях за ними нет никакого смысла. По мнению ВОЗ, общественный транспорт не относится к местам риска инфицирования вирусом, если вы держитесь от человека с симптомами на расстоянии не менее 1,5 м", – подчеркнули в центре.

Маски предназначены для того, чтобы обезопасить собеседника зараженного человека.

"Маски должны носить больные, чтобы не заражать окружающих. Маска защищает не того человека, который ее носит, а того, с кем он общается. Поэтому маски нужно оставлять больным, если вы здоровы – не нужно их разгребать. Что касается аптекарей, то между ними и покупателями, как правило, стоит защитное стекло. Поэтому носить маски аптекарям не совсем логично. Если говорить о стерильности, то использование обычной бытовой химии – это, конечно, лучше, чем ничего, но защиты в достаточной мере она не дает. В случае отсутствия антисептиков в магазинах и аптеках дезинфицирующие средства можно изготовить самостоятельно. Рецепты есть в открытом доступе. То же касается и ингредиентов – их можно приобрести где угодно", – отметили в центре.

По состоянию на 19 марта в Украине подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них три – в Киеве. Два человека скончались.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, отменили массовые мероприятия, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Теги: Украина, медицина, ВОЗ, карантин, коронавирус
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