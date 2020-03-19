В Украине есть 40 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса – Минздрав

Минздрав Украины ожидает до конца недели получить крупную партию экспресс-тестов для выявления коронавируса. Планируется, что их распределят по всем регионам страны.

По Украине распределено в общей сложности более 40 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Об этом 19 марта во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Экспресс-тесты можно получить не только в государственных учреждениях, можно получить и в частных заведениях… Уже более 40 тыс. экспресс-тестов разошлись по территории Украины. В то же время Украина принимает меры для того, чтобы обеспечить из государственного распределения экспресс-тесты. Первую поставку крупной партии мы ожидаем в субботу – воскресенье, чтобы распределить во все области", – заявил Ляшко.

В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, пять – в Киеве и в Киевской области, два – в Житомирской области, один – в Донецкой, два человека скончались. Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 11 лечатся, пять выздоровели.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить только до 10 пассажиров. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 скончались, сообщает Университет Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.