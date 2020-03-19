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У Разумкова тест на коронавирус отрицательный – СМИ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прошел тест на наличие коронавирусной инфекции, рассказал источник агентства "Интерфакс-Украина". После того как у народного депутата Сергея Шахова подтвердили коронавирус, депутатов, которые с ним контактировали, проверяют на наличие инфекции.

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Разумков не болен COVID-19, утверждает источник "Интерфакс-Украина"
Разумков не болен COVID-19, утверждает источник "Интерфакс-Украина"
Фото: ЕРА

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прошел тест на наличие коронавирусной инфекции, сообщил 19 марта агентству "Интерфакс-Украина" источник в парламенте.

"Спикер прошел тест. Результат отрицательный, он здоров", – сказал собеседник агентства.

18 марта стало известно, что Разумкова, а также депутатов, которые контактировали с зараженным коронавирусом нардепом от группы "Довіра" Сергеем Шаховым, проверяют на наличие заболевания.

Шахов подтвердил, что после возвращения из-за рубежа у него выявили коронавирусную инфекцию, По его словам, он находится в самоизоляции и неплохо себя чувствует. Коронавирусом заразилась и его жена.

Нардеп прилетел в Украину 11 марта. После этого он не посещал сессии парламента, но присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики 12 марта, а также участвовал в нескольких телевизионных программах.

11 депутатов Рады, которые были с Шаховым на заседании комитета, а также один бывший и два нынешних нардепа, которые контактировали с ним на телевизионных эфирах, самоизолировались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 19 марта в мире коронавирусом инфицировано более 222  тыс. человек, более 9 тыс. умерли.

Теги: Верховная Рада, Сергей Шахов, Дмитрий Разумков, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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