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В админсуде Киева обжаловали закрытие из-за карантина пунктов пропуска через границу

С 17 марта из-за коронавируса для пассажирского сообщения закрыты решением Кабмина пограничные пункты пропуска в Украине. 19 марта Окружной админсуд Киева сообщил об иске по этому поводу.

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Пассажирское сообщение через границу Украины закрыто до 3 апреля
Пассажирское сообщение через границу Украины закрыто до 3 апреля
Фото: oask.gov.ua

Решение Кабинета Министров Украины закрыть из-за коронавируса пассажирское сообщение через границу обжаловано в Окружном административном суде Киева (ОАСК). Об этом 19 марта проинформировал сайт суда.

"Поступил иск о признании противоправным и отмене распоряжения правительства в части, касающейся временного – с 17 марта по 3 апреля 2020 года – закрытия пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения", – рассказали в ОАСК.

В суде отметили, что "решается вопрос об открытии производства по административному делу".

Решение о временных ограничениях в связи с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, Кабинет Министров Украины принял 14 марта.

Карантин в Украине объявлен до 3 апреля. Закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, отменили массовые мероприятия, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

На 19 марта в Украине подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них три – в Киеве. Два человека скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 скончались, сообщает Университет Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.

Теги: Украина, Кабинет Министров, граница, карантин, Окружной админсуд Киева, иск, ОАСК, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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