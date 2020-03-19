Из Польши в Украину хотят вернуться 3,5 тыс. украинцев – Дещица

20 марта часть украинцев вывезут из Польши поездами, а 21 марта – на самолете, рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица. Украина эвакуирует граждан после решения закрыть авиасообщение с другими странами из-за коронавируса.

В пунктах пропуска на границе с Польшей, по словам посла, очередей нет Фото: EPA

3,5 тыс. граждан Украины хотят вернуться из Польши в рамках эвакуации, рассказал 18 марта "Укринформу" посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Они отметили, что не могут самостоятельно вернуться домой и ожидают помощи государства, уточнил Дещица.

По информации посла, 20 марта украинцев будут эвакуировать из Перемышля через Львов в Киев четырьмя поездами "Укрзалізниці": в 10.18, 13.10, 15.45 и 18.59 по местному времени. Ориентировочная стоимость билетов – 700–1000 грн. До Перемышля граждане должны добраться сами.

На 21 марта запланирован специальный рейс Варшава – Борисполь украинской авиакомпания SkyUp. Стоимость билета – около $160. Если будет спрос на такие перелеты, то рейсов организуют несколько, уточнил посол.

Дещица рассказал, что есть договоренность с польской стороной, что в случае необходимости такие авиа- и железнодорожные спецрейсы позже можно будет организовать снова.

В трех действующих пунктах пропуска на украинско-польской границе ("Дорогуск" – "Ягодин", "Гребенное" – "Рава-Русская", "Корчева" – "Краковец") значительных скоплений граждан Украины не наблюдается, сообщил дипломат. В крупнейшие группы входит 50–80 человек. С польской стороны границы их забирает украинский автобус, или же они пересекают границу пешком.

В рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами.

Граждан Украины, которые самостоятельно не смогли вернуться домой, из других стран эвакуируют на самолетах, поездах и автобусах. По состоянию на 19 марта в Украину из-за границы уже вернулось более 15,7 тыс. украинцев, сообщили в МИД. Всего в страну, по данным Министерства инфраструктуры, нужно вывезти почти 35,5 тыс. украинцев, на это из госбюджета необходимо выделить более $4,16 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 160 странах, 8648 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, пять – в Киеве и Киевской области, два – в Житомирской области, один – в Донецкой, два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 11 лечатся, пять вылечились.