Украинцы, которые находились на карантине в Египте, сегодня возвращаются на родину – МИД

830 граждан Украины, остававшихся в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады, прилетят несколькими рейсами в Киев 19 марта, рассказали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Все граждане Украины, которые находились на карантине в египетских отелях, 19 марта вернутся в Киев. Об этом сообщил в Facebook оперативный штаб Министерства иностранных дел Украины.

"Сегодня на родину вернутся все граждане Украины, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады. 830 украинцев будут прибывать рейсами в Киев в течение сегодняшнего дня", – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что прибывшие пройдут необходимые контрольные процедуры в аэропортах.

По состоянию на утро 19 марта в Украину из-за границы в связи с ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции вернулось 15 776 граждан. На карантине за рубежом оставался 861 украинец, 11 человек проходят лечение в других странах.

О том, что группа украинских туристов застряла в Египте, в ночь на 15 марта сообщило Министерство инфраструктуры Украины. В двух отелях египетские медики якобы подозревали коронавирус, поэтому туристам объявили о 14-дневном карантине.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, которая началась в конце 2019 года в Китае, ряд стран закрыли границы. С 19 марта Египет прекращает авиасообщение.

По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 – скончались, сообщил Университет Джона Хопкинса (США), который отслеживает распространение болезни.

В Украине по состоянию на 18 марта зафиксировано 16 случаев заражения: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались.