Нацполиция Украины зафиксировала 270 нарушений правил соблюдения карантина. Инфографика
После введения в Украине карантина из-за распространения коронавируса полицейские оформили 270 протоколов о его нарушениях. Об этом 19 марта сообщили в Нацполиции. Больше всего нарушений правоохранители выявили в Донецкой области (58), Киеве (31) и Киевской области (25). В опубликованной Нацполицией инфографике отсутствуют данные по Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Тернопольской областям. Карантинные меры начали вводить в Украине с 12 марта.
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