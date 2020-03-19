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Инфографика

Нацполиция Украины зафиксировала 270 нарушений правил соблюдения карантина. Инфографика

После введения в Украине карантина из-за распространения коронавируса полицейские оформили 270 протоколов о его нарушениях. Об этом 19 марта сообщили в Нацполиции. Больше всего нарушений правоохранители выявили в Донецкой области (58), Киеве (31) и Киевской области (25). В опубликованной Нацполицией инфографике отсутствуют данные по Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Тернопольской областям. Карантинные меры начали вводить в Украине с 12 марта.
 
| Сегодня 22.13 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Украина, карантин, правоохранители, полицейский, Нацполиция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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