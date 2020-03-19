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Число жертв коронавируса в Украине выросло до трех, в Италии погибших больше, чем в Китае. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 19 марта.

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Рим, 19 марта. Самодельный плакат с надписью "Все будет хорошо!"
Рим, 19 марта. Самодельный плакат с надписью "Все будет хорошо!"
Фото: ЕРА

Коронавирус в Украине

Министерство здравоохранения Украины проинформировало о пяти новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Этот диагноз подтвердился у женщины, которая скончалась в Ивано-Франковске 17 марта. Таким образом, количество погибших от коронавируса в Украине достигло трех.

Среди заболевших – жена народного депутата Сергея Шахова. Сам политик также продолжает лечение.

В Луцке и Черновцах в рамках карантинных мер полностью остановили городской транспорт.

Коронавирус в мире

За прошедшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 427 человек. Общее число жертв эпидемии в этой стране составляет 3405 человек.

В Китае, откуда начала распространяться инфекция, начиная с декабря умерло 3245 человек. За последние сутки в КНР зафиксировали 34 новых случая заражения коронавирусом, все заболевшие прибыли из-за рубежа.

Резкий рост числа пациентов и умерших наблюдается также в Испании, Иране и Франции.

Первый глава государства с COVID-19

Тест на коронавирус, который сдал князь Монако Альбер II, оказался положительным.

Украина просит денег на борьбу с эпидемией

На фоне мировой пандемии коронавируса Украина активизировала переговоры с Европейским центробанком и Международным валютным фондом о финансовой поддержке, сообщил председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

Возвращение на родину

Все граждане Украины, которые находились на карантине в египетских отелях, возвращаются в Киев, сообщили в МИД. Всего из-за границы удалось вывезти более 16 тыс. украинцев.

Олимпийский огонь

В Афинах без зрителей прошла церемония передачи олимпийского огня организаторам Олимпиады 2020 года, которая запланирована в Токио.

Теги: Египет, Китай, Министерство здравоохранения, Италия, Ивано-Франковск, Луцк, Черновцы, МИД Украины, Монако, Афины, Олимпиада 2020, Сергей Шахов, Яков Смолий, князь Альбер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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