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Из-за коронавируса отложили Каннский кинофестиваль

73-й Каннский фестиваль должен был пройти с 12-го по 23 мая. В связи с пандемией COVID-19 организаторы планируют провести его в конце июня – начале июля.

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Каннский фестиваль не состоится в ранее намеченные сроки
Каннский фестиваль не состоится в ранее намеченные сроки
Фото: ЕРА

В связи с пандемией коронавирусной инфекции 73-й международный Каннский кинофестиваль не состоится в ранее запланированные сроки – 12–23 мая. Об этом сообщил официальный сайт мероприятия.

Рассматривается несколько вариантов, чтобы провести фестиваль в Каннах, основным является его отсрочка до конца июня – начала июля 2020 года.

Организаторы подчеркнули, что постоянно контактируют с правительством Франции и мэрией Канн.

10 марта президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескур предположил, что из-за вспышки коронавируса придется отменить мероприятие.

Во Франции, по данным Всемирной организации здравоохранения на 19 марта, было зарегистрировано 7652 заболевших, 175 человек погибли.

Теги: Франция, Каннский кинофестиваль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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