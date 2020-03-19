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Коронавирус SARS-CoV-2. Муж женщины, которая умерла в Ивано-Франковске, госпитализирован

17 марта скончалась жительница Ивано-Франковска, ей посмертно был поставлен диагноз COVID-19. Власти региона просят родных отказаться от вскрытия и присутствия на похоронах.

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Мужа умершей направили в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу
Мужа умершей направили в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу
Фото: okl.if.ua

Мужа 56-летней жительницы Ивано-Франковска, которая умерла от коронавирусной инфекции, госпитализируют. Об этом 19 марта сообщил исполняющий обязанности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив на брифинге, который транслировался на странице ОГА в Facebook.

До сих пор мужчина находился в самоизоляции, теперь его направят в областную клиническую больницу, рассказал Федорив.

Дети семейной пары живут отдельно, уточнили в администрации. Власти продолжают устанавливать другие возможные контакты.

Диагноз женщине был поставлен посмертно 19 марта.

"Вскрытие, скорее всего, делать не будем. Попросим семью с этим согласиться, поскольку это крайне опасно, – подчеркнул Федорив. – Мы предлагаем не выдавать [тело], похоронить отдельно".

https://www.facebook.com/1453991808169477/videos/206425300455783/

Жительница Ивано-Франковска скончалась 17-го. У нее были высокая температура и сухой кашель, но она не сразу согласилась на госпитализацию, говорили в ОГА.

К вечеру 19 марта в Украине подтвержден 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось три человека. За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Ивано-Франковск, больница, похороны, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виталий Федорив
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