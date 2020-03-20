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За границей от коронавируса лечат 13 украинцев – МИД

Граждане Украины лечатся от коронавируса в Германии, Италии, Польше, Объединенных Арабских Эмиратах и в Доминиканской Республике, рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.

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Коронавирусом в мире заразилось более 244 тыс. человек
Коронавирусом в мире заразилось более 244 тыс. человек
Фото: ЕРА

За пределами Украины находятся 13 граждан, которые заразились коронавирусом. Об этом 19 марта сообщили в Министерстве иностранных дел в Facebook.

В частности, в Германии проходят лечение четыре украинца, по два в Италии и Польше, один в Объединенных Арабских Эмиратах и четыре в Доминиканской Республике.

Пятерым гражданам Украины удалось излечиться от коронавируса: четырем в Японии и одному в Италии. Одна женщина скончалась в Италии 13 марта.

В МИД добавили, что в Украину вернулось 23 955 украинцев, 38 граждан находятся на карантине за границей.

https://www.facebook.com/MFAInfoCoronavirus/posts/116266779991889

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса,  который отслеживает распространение инфекции.

В Украине по состоянию на вечер 19 марта было зафиксировано 26 случаев заражения, три из них с летальным исходом. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. 

Теги: Германия, Украина, МИД, Польша, Италия, Япония, карантин, украинцы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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