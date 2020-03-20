Советник главы МВД Варченко спрогнозировал, что в Украине могут ввести режим чрезвычайного положения, а затем удалил пост

Украина может победить коронавирус, если на всей территории страны будет введено чрезвычайное положение, считает советник министра внутренних дел Иван Варченко. По его мнению, режим должен предусматривать комендантский час, продажу продуктов по карточкам и запрет вечеринок.

19 марта советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко написал в Facebook, что в стране могут ввести режим чрезвычайного положения.

"Как Украина преодолеет коронавирус? Исходя из мирового опыта, прогнозирую: в ближайшие дни в Украине должны быть приняты меры чрезвычайного положения. По всей территории страны. Решение об объявлении чрезвычайной ситуации в Киевской, Харьковской и Житомирской областях уже позволяет психологически подготовить украинцев к такому шагу", – предположил он.

По мнению Варченко, будет устанавливаться комендантский час, а работать будет только тот бизнес, который критически необходим для жизнеобеспечения страны.

"Будет установлен особый порядок распределения продуктов питания. Будет проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений. Будет осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции (медпрепараты, оборудование и т.д.). Оперативные штабы по противодействию пандемии будут иметь право на быстрое устранение руководителей государственных предприятий, организаций и учреждений, в случае ненадлежащего исполнения ими задач", – написал он.

Кроме того, Варченко спрогнозировал, что будет ограничена свобода передвижения, свобода въезда и выезда в отдельные населенные пункты и территории.

"Люди перестанут ездить на работу в офисы и организации, на предприятия, которые не являются критически необходимыми. Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. В крайнем случае – граждане по дороге в аптеку или продуктовый магазин. Неработающие пенсионеры будут сидеть дома. Абсолютное большинство украинцев будут сидеть дома. Со штрафами за нарушение этого ограничения. Походы в гости, на вечеринки с друзьями, проведение семейных мероприятий за пределами круга людей, с которым живете в одном доме, будет запрещено. Дети не будут гулять по улицам и паркам. Взрослые, включая спортсменов, не будут бегать по улицам", – добавил советник.

По его словам, в случае введения чрезвычайного положения органы государственной власти и местного самоуправления, социально ответственный бизнес, волонтеры организуют обеспечение каждого адреса, где живут пенсионеры или социально незащищенные граждане, пакетом жизненно необходимой продукции, в том числе медикаментов.

Объемы розничных наличных расчетов будут радикально уменьшены в пользу банковских карт, отметил Варченко.

Врачи, по его словам, будут ездить на вызовы в полном противоэпидемическом оснащении. На улице будут работать бригады медиков и других служб, которые будут проверять температуру граждан, передвигающихся, садящихся в общественный транспорт или заходящих в магазин/аптеку.

"Это – не апокалиптические предсказания с целью придать испуга и паники. Это – перечень эффективных государственных мер и социально ответственного поведения граждан, которые позволят преодолеть коронавирусную угрозу. Таким образом, будет прервано распространение болезни. Китаю это удалось. Должно получиться и в демократической Европе, и в Украине", – резюмировал Варченко.

Позже он удалил свой пост.

Скриншот: Ivan Varchenko / Facebook

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

По состоянию на вечер 19 марта в Украине было зафиксировано 26 случаев заражения, три из них с летальным исходом. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, 11 человек лечат.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.