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Во всем мире коронавирусом заразились 244 517 человек, умерших 10 030

Китай, Италия и Иран являются лидерами по распространению коронавируса и смертности от него.

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В Италии число погибших превысило показатели Китая
В Италии число погибших превысило показатели Китая
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек. Об этом сообщает Институт Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

В Китае, откуда началось распространение пандемии, число заболевших достигло 81 193 человек, погибших от COVID-19 – 3252.

На втором месте Италия с 41 035 заразившимися и 3405 умершими, на третьем – Иран: 18 407 инфицированных и 1284 умерших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, скончалось три человека. 

Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

Теги: Иран, Китай, Италия, погибшие, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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