Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

"Карантин – удобное время, чтобы организовать подъем рождаемости". Комаровский ответил на 25 вопросов о коронавирусе. Видео

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на новых 25 вопросов о коронавирусе. Видео он разместил на своем YouTube-канале 17 марта. Среди вопросов, которые задавали медику: "Почему нет заболевших в Африке?", "Увозить ли ребенка в деревню?" и "Передается ли коронавирус половым путем?". "Карантин – удобное время, чтобы организовать подъем рождаемости к Новому году. Делайте правильные выводы", – сказал, в частности, Комаровский. Предыдущий раз он отвечал на вопросы о коронавирусе 12 марта. Карантинные меры из-за коронавируса начали вводить в Украине с 12 марта. По состоянию на 19 марта в Украине скончались три человека с коронавирусом, инфекцию обнаружили у 26 граждан.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Комаровский ответил на вопросы о коронавирусе
Комаровский ответил на вопросы о коронавирусе
Фото: Евгений Комаровский / Facebook
видео

Видео: Доктор Комаровский / YouTube
Теги: Евгений Комаровский, секс, рождаемость, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Культурная антиизоляция. Кого из артистов можно послушать в сети бесплатно. Список
  Культурная антиизоляция. Кого из артистов можно послушать в сети бесплатно. Список
Самоизоляция по-французски. Спортсмен пробежал марафонскую дистанцию на своем семиметровом балконе
Самоизоляция по-французски. Спортсмен пробежал марафонскую дистанцию на своем семиметровом балконе
"Это так сложно – соблюдать карантин?" Доэрти, которая борется с рецидивом рака, попросила подумать о людях с низким иммунитетом
"Это так сложно – соблюдать карантин?" Доэрти, которая борется с рецидивом рака, попросила подумать о людях с низким иммунитетом
Карпа, Дереш, Жадан. Украинские писатели во время карантина проведут авторские чтения онлайн
Карпа, Дереш, Жадан. Украинские писатели во время карантина проведут авторские чтения онлайн
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS