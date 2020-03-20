"Карантин – удобное время, чтобы организовать подъем рождаемости". Комаровский ответил на 25 вопросов о коронавирусе. Видео
Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на новых 25 вопросов о коронавирусе. Видео он разместил на своем YouTube-канале 17 марта. Среди вопросов, которые задавали медику: "Почему нет заболевших в Африке?", "Увозить ли ребенка в деревню?" и "Передается ли коронавирус половым путем?". "Карантин – удобное время, чтобы организовать подъем рождаемости к Новому году. Делайте правильные выводы", – сказал, в частности, Комаровский. Предыдущий раз он отвечал на вопросы о коронавирусе 12 марта. Карантинные меры из-за коронавируса начали вводить в Украине с 12 марта. По состоянию на 19 марта в Украине скончались три человека с коронавирусом, инфекцию обнаружили у 26 граждан.
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