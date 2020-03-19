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Из-за коронавируса отменили "Игры непокоренных" в 2020 году

"Игры непокоренных", которые должны были пройти в Нидерландах в мае 2020 года, отменили из-за пандемии коронавируса. Изучается вариант проведения соревнований в мае или июне 2021 года.

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На "Играх непокоренных" в 2020 году Украину готовились представить 20 участников
На "Играх непокоренных" в 2020 году Украину готовились представить 20 участников
Фото: invictusgames.in.ua

"Игры непокоренных", которые должны были пройти в Нидерландах в мае 2020 года, отменили из-за вспышки коронавируса. Об этом 19 мая проинформировали на сайте соревнований его организаторы.

"Игры непокоренных", Гаага 2020... не могут пройти, как планировалось, с 9 по 16 мая 2020 года. В настоящее время мы изучаем все варианты перенесения "Игр непокоренных" при условии наличия основных средств и ресурсов на май или июнь 2021 года. В настоящее время ведется серьезное планирование для охвата и подтверждения этого варианта. Это решение было принято в консультации с командами стран-участниц и в тесной координации с местными и национальными властями, чтобы ограничить воздействие пандемии на все стороны, участвующие в проведении, и в частности, на участников игр", – сказано в сообщении.

Организаторы объяснили, что не желают повышать риск для участников соревнований, их родственников и международной аудитории.

В Гааге на "Играх непокоренных" Украину готовились представить 20 участников.

Украинская команда на "Играх непокоренных 2018" в австралийском Сиднее завоевала 20 медалей: семь золотых, 10 серебряных, три бронзовые. В 2019 году соревнования не проводились.

"Игры непокоренных" (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные герцогом Сассекским Гарри в 2014 году. В них участвуют получившие ранения военнослужащие и ветераны.

Теги: Нидерланды, соревнования, Игры непокоренных, игры, ветеран, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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