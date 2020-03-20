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Карантин в Украине могут продлить – Ляшко

Министерство здравоохранения Украины готовится к продлению карантина, однако решение будет зависеть от распространения коронавируса, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Ляшко: Все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины
Ляшко: Все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины
Скриншот: ТСН / YouTube

В Украине будет продлен карантин, если количество случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличится. Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы рассматриваем вариант продления карантина. Это не будет секретом. Но это все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины, а также в странах ЕС. Если будет происходить рост [заболеваемости], карантин 100% будет продлен", – подчеркнул Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, скончалось три человека. 

Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, эпидемия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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