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Власти Харькова будут просить Кабмин восстановить работу метро

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что крупные города без метро не справятся с потоком пассажиров, которые по-прежнему продолжают ездить на работу. Он допустил, что метро в Харькове можно запустить с ограничениями.

О возобновлении работы метро говорили на заседании Антикризисного штаба
О возобновлении работы метро говорили на заседании Антикризисного штаба
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Власти Харькова готовят обращение в Кабинету Министров Украины с просьбой возобновить работу метро. Об этом в комментарии "Суспільному" заявил мэр города Геннадий Кернес.

"Обращение к Кабинету Министров, чтобы они пересмотрели, так как ни Харьков, ни Киев, ни Днепр не выдержат этого напора потока пассажиров, которые сегодня привязаны работать, потому что это трудовые коллективы и так далее", – сказал Кернес после заседания Антикризисного штаба, который возглавляет бизнесмен Александр Ярославский. 

Харьковский мэр допустил, что работа метро может возобновиться ограниченно.

"Может, с ограничениями, но запустить метро. Метро – это жизнь... Уже готовится обращение, уже работаем, не сидим на одном месте", – добавил Кернес.

17 марта в трех городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре – в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции прекратили работу метро.

Кернес выступал против этого. Он говорил, что считает такой шаг в городе, где не зафиксирован ни один случай заболевания, необоснованным. Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что в случае срыва карантина Кернеса ждет уголовная ответственность.

Дневной пассажиропоток Харьковского метрополитена составляет около 600 тыс.

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, скончалось три человека. 

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозкиОграничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

Теги: Харьков, метро, Геннадий Кернес, Александр Ярославский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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