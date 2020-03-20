Полиция Китая признала, что ошибочно преследовала врача, который предупреждал о коронавирусе

19 марта полиция Уханя отменила постановление о выговоре доктору Ли Вэньляну, который первый заговорил о коронавирусе. Об этом сообщает издание The Global Times.
Двое полицейских, участвовавших в рассмотрении дела Ли Вэньляна, были наказаны за неисполнение служебных обязанностей.
Также полиция извинилась перед семьей врача, заявив, что после этого правоохранительные органы улучшат работу, чтобы обеспечить справедливое и цивилизованное правоприменение.
30 декабря 2019 года офтальмолог Ли Вэньлян написал в чате соцсети, что наблюдал семь пациентов с симптомами, которые можно охарактеризовать как атипичную пневмонию.
3 января медик получил официальное предупреждение из полиции; ему инкриминировали распространение слухов, которые могут вызвать общественные беспорядки, и потребовали письменного обещания прекратить подрывную деятельность. Ли Вэньлян вынужден был подчиниться, хотя даже официальная пресса Китая на тот момент уже написала о вспышке вирусного заболевания в Ухане.
29 января Верховный суд Китая признал неправильными действия полиции по отношению к врачам, писавшим о возможной вспышке инфекционного заболевания.
К тому дню доктор Ли Вэньлян уже был госпитализирован. 31 января он написал в Weibo, что у него диагностировали заражение коронавирусом 2019-nCoV. Врач жаловался на кашель, жар и проблемы с дыханием, возникшие после приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Его родители тоже заразились.
7 февраля Ли Вэньлян умер после неотложной терапии.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек. В Китае болезнью заразились 81 250 человек, из них 3 253 – умерли, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.