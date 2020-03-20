Полиция Китая признала, что ошибочно преследовала врача, который предупреждал о коронавирусе

Врач-офтальмолог Ли Вэньлян был одним из первых, кто сообщил об опасности коронавируса, однако китайская полиция обвинила его в распространении слухов. Вскоре медик умер от COVID-19, а китайские правоохранители признали, что ошибались на его счет.

19 марта полиция Уханя отменила постановление о выговоре доктору Ли Вэньляну, который первый заговорил о коронавирусе. Об этом сообщает издание The Global Times.

Двое полицейских, участвовавших в рассмотрении дела Ли Вэньляна, были наказаны за неисполнение служебных обязанностей.

Также полиция извинилась перед семьей врача, заявив, что после этого правоохранительные органы улучшат работу, чтобы обеспечить справедливое и цивилизованное правоприменение.

30 декабря 2019 года офтальмолог Ли Вэньлян написал в чате соцсети, что наблюдал семь пациентов с симптомами, которые можно охарактеризовать как атипичную пневмонию.

3 января медик получил официальное предупреждение из полиции; ему инкриминировали распространение слухов, которые могут вызвать общественные беспорядки, и потребовали письменного обещания прекратить подрывную деятельность. Ли Вэньлян вынужден был подчиниться, хотя даже официальная пресса Китая на тот момент уже написала о вспышке вирусного заболевания в Ухане.

29 января Верховный суд Китая признал неправильными действия полиции по отношению к врачам, писавшим о возможной вспышке инфекционного заболевания.

К тому дню доктор Ли Вэньлян уже был госпитализирован. 31 января он написал в Weibo, что у него диагностировали заражение коронавирусом 2019-nCoV. Врач жаловался на кашель, жар и проблемы с дыханием, возникшие после приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Его родители тоже заразились.

7 февраля Ли Вэньлян умер после неотложной терапии.