Hand In Hand. В клипе Balaklava Blues показали, как люди из разных стран моют руки на карантине. Видео
Украинско-канадский дуэт Balaklava Blues презентовал клип на трек Hand In Hand. В видео люди из разных стран тщательно моют руки, чтобы уберечь себя и близких от коронавируса. В клипе использованы ролики, которые музыкантам прислали люди из Индии, Мексики, Великобритании, Украины, Ирака, Венгрии, Беларуси. "Мытье рук с мылом – это то, что сейчас объединяет людей всего мира в борьбе с сокрушительным вирусом. Это то, что нас защищает. Это наше оружие", – заявила участница Balaklava Blues Маричка Марчик.
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