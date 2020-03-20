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20 марта, 2020
 
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Hand In Hand. В клипе Balaklava Blues показали, как люди из разных стран моют руки на карантине. Видео

Украинско-канадский дуэт Balaklava Blues презентовал клип на трек Hand In Hand. В видео люди из разных стран тщательно моют руки, чтобы уберечь себя и близких от коронавируса. В клипе использованы ролики, которые музыкантам прислали люди из Индии, Мексики, Великобритании, Украины, Ирака, Венгрии, Беларуси. "Мытье рук с мылом – это то, что сейчас объединяет людей всего мира в борьбе с сокрушительным вирусом. Это то, что нас защищает. Это наше оружие", – заявила участница Balaklava Blues Маричка Марчик.

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Balaklava Blues: Мытье рук с мылом это то, что сейчас объединяет людей всего мира в борьбе с сокрушительным вирусом
Balaklava Blues: Мытье рук с мылом – это то, что сейчас объединяет людей всего мира в борьбе с сокрушительным вирусом
Скриншот: balaklava blues / YouTube

видео

Видео: balaklava blues / YouTube
Теги: карантин, видео, Balaklava Blues, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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