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Нардеп Юрчишин сдал тест на коронавирус. Ранее он контактировал с Шаховым, заразившимся инфекцией

Нардеп от фракции "Голос" Ярослава Юрчишин решил самоизолироваться и сделать тест на коронавирус после того, как болезнь нашли у его коллеги депутата Сергея Шахова.

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Юрчишин попросил коллег не злоупотреблять тестами на коронавирус из-за их дефецита
Юрчишин попросил коллег не злоупотреблять тестами на коронавирус из-за их дефецита
Фото: Yaroslav Yurchyshyn / Facebook

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин сдал тест на коронавирус. Он сделал это после того, как у его коллеги, члена депутатской группы "Довір" Сергея Шахова, с которым он контактировал, нашли заболевание. Об этом Юрчишин написал 20 марта в Facebook.

"Съездил и сдал ПЦР-тест в амбулаторию Верховной Рады Украины. Там тестов очень мало, поэтому делают только тем у кого симптомы, или кто был в контакте. Это тот тест, который дает более гарантированные показатели, а не экспресс-тест, который фиксирует вирус только в активной фазе", – сообщил он.

Депутат добавил, что результаты теста будут известны через четыре – пять дней.

"ПЦР-тестов в Украине очень мало, поэтому рекомендую своим коллегам, которые чувствуют себя здоровыми и не были в контакте с Шаховым, не злоупотреблять, а просто самоизолироваться. Потому что очень важно проявлять именно носителей, а не тратить тесты впустую", – отметил Юрчишин.

https://www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn/posts/3068639236519911

Народный депутат Сергей Шахов заболел коронавирусом после возвращения из заграничной поездки. По данным LB.ua, он прилетел в Украину 11 марта. После этого не посещал сессии парламента, но присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики 12 марта, а также участвовал в нескольких телевизионных программах.

11 нардепов, которые были с Шаховым на заседании комитета, а также один бывший и два нынешних нардепа, которые контактировали с ним на телевизионных эфирах, самоизолировались. Среди них был и Юрчишин.

По состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. За границей от вируса лечат 13 украинцев, пятеро выздоровели, одна женщина умерла.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

Теги: Верховная Рада, эпидемия, Сергей Шахов, Ярослав Юрчишин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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