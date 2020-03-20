В Киеве суд вынес первое решение за нарушение правил карантина

Жительница Киева продавала продукты питания с рук в неустановленном месте, чем нарушила санитарно-противоэпидемические правила в период действия карантина. Суд оштрафовал ее на 17 тыс. грн.

20 марта Шевченковский районный суд Киева вынес первое решение за нарушение правил карантина. Об этом проинформировала пресс-служба суда.

Суд установил, что жительница Киева продавала продукты питания с рук в неустановленном месте, чем нарушила санитарно-противоэпидемические правила в период действия карантина.

По результатам рассмотрения дела ее признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она должна заплатить штраф в размере 17 тыс. гривен.

20 марта в Нацполиции сообщали, что в Украине за нарушение правил карантина правоохранители составили 405 админпротоколов по ст. 44-3 (нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях и начали шесть уголовных производств.

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С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах, автомобильном транспорте и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

По состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от вируса лечат 13 украинцев, пятеро выздоровели, одна женщина умерла.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.