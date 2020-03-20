Карантин в Украине. Полицейские составили 405 админпротоколов и начали шесть уголовных производств

Больше всего нарушений правил карантина выявлено в Днепропетровской области, где полицейские составили 75 админпротоколов, сообщили в Нацполиции.

Во время карантина к охране порядка привлекли более 16 тыс. правоохранителей Фото: Національна поліція України / Facebook

В Украине за нарушение правил карантина полицейские составили 405 админпротоколов по ст. 44-3 (нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях и начали 6 уголовных производств. Об этом 20 марта проинформировала пресс-служба Нацполиции.

Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области, где полицейские составили 75 админпротоколов.

Также нарушения выявлены в Киеве (31), Киевской (32), Донецкой (62), Запорожской (25), Херсонской (21), Сумской (20), Волынской (16), Винницкой (14), Львовской (12), а также в Николаевской (11), Кировоградской (девять), Харьковской (пять) и Закарпатской (три) областях.

Кроме того, по 18 админпротоколов составлено в Черновицкой и Черкасской областях, по семь – в Ровенской и Черниговской, по четыре протокола – в Ивано-Франковской, Полтавской и Одесской областях. В Тернопольской и Житомирской областях выявлено по два нарушения, а в Хмельницкой составлен один протокол.

Фото: npu.gov.ua

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по шести фактам по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). В частности, в Харьковской (три факта), по одному – в Волынской, Сумской и Днепропетровской областях", - добавили в Нацполиции.

К несению службы привлечены более 14 тыс. работников Национальной полиции Украина и 2100 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апрел

По состоянию на вечер 19 марта в Украине было зафиксировано 26 случаев заражения, три из них с летальным исходом. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от вируса лечат 13 украинцев, пятеро выздоровели, одна женщина умерла.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.