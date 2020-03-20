Житель Житомира, у которого 19 марта обнаружили коронавирус, работает в турфирме и за рубежом находился вместе с группой туристов. Изначально он говорил, что вернулся из-за границы с другом и его сыном.

Инфицированный коронавирусом житель Житомира предоставлял врачам неправдивые данные о контактах. Об этом 19 марта "Житомир.info" рассказал мэр города Сергей Сухомлин.

Мэр рассказал, что мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он сообщал ранее, а возил за границу группу людей и вместе с ними возвращался в самолете. Сейчас с помощью социальных сетей было установлено, от какой турфирмы они ездили, где они были, и на утро планируется установить весь круг лиц, с которыми инфицированный контактировал. По словам пациента, он был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы, которые с ним возвращались из-за границы. Он эту информацию скрывал.

Сухомлин добавил, что для сбора информации о членах туристической группы, численность которой пока неизвестна, будут привлечены работники полиции и Службы безопасности Украины.

Ранее председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко говорил, что, по словам самого больного, он возвращался в Украину вместе с товарищем и его сыном, но сообщить их данные инфицированный коронавирусом отказывался.

Также мужчина рассказал, что с 7-го по 14 марта путешествовал по Германии и Австрии. Прибыл в Украину 14 марта самолетом. С того дня, по его словам, находился в самоизоляции. 18 марта ему стало плохо, поднялась температура, началась симптоматика, которая указывает на коронавирус, он вызвал врачей и был госпитализирован.

О первом случае заражения коронавирусом в Житомире стало известно 19 марта. Всего в Украине по состоянию на вечер 19 марта было зафиксировано 26 случаев заражения, три из них с летальным исходом. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от вируса лечат 13 украинцев, пятеро выздоровели, одна женщина умерла.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.