"Нельзя столько времени проводить с любимыми". Анатолий Анатолич рассказал, чем может закончиться карантин

Телеведущий Анатолий Анатолич предполагает, что после карантина в Украине увеличится количество разводов.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич на своей странице в Facebook предположил, что после окончания карантина в Украине повысится не рождаемость, а количество разводов.

"По первым дням карантина хочу отметить, что речь, скорее, пойдет не о повышении рождаемости (16 марта президент Украины Владимир Зеленский посоветовал согражданам во время карантина бороться с демографическим кризисом. – "ГОРДОН"), а о повышении количества разводов. Нельзя столько времени проводить с любимыми", – заявил шоумен.

Жена музыканта Дмитрия Шурова Ольга прокомментировала пост шоумена."Как говорится, чем больше разводов, тем меньше убийств", – пошутила она.

Скриншот: Анатолій Анатоліч / Facebook



Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, скончалось три человека.

Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. В ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами. 18 марта в стране приостановлены внутренние пассажирские перевозки.

В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.