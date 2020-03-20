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В Италии от коронавируса умерли 14 врачей

Федерация гильдий медработников Италии FNOMCEO создала список врачей, которые умерли от коронавирусной инфекции, и каждый день его обновляет.

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Официальное число инфицированных медицинских работников в Италии растет
Официальное число инфицированных медицинских работников в Италии растет
Фото: ЕРА

В Италии из-за пандемии коронавируса уже умерли 14 врачей. Список погибших медиков публикует сайт Федерации медицинских гильдий Италии FNOMCEO. Он постоянно обновляется.

Первой жертвой коронавируса среди медиков стал Роберто Стелла – президент Медицинской ассоциации Варезе. Он умер 11 марта.

В числе погибших – пульмонологи, врачи общей практики, педиатр, эпидемиолог, отоларингол и гематолог. Все они – мужчины.

Последний погибший – гематолог, профессор, специалист по сосудистым заболеваниям в Пармском университете Джузеппе Финци. 

"Официальное число инфицированных медицинских работников растет... Многие врачи умирают внезапно, и причина смерти не всегда связана с вирусом, поскольку исследования не делаются", – говорится в сообщении организации.

По состоянию на 17 марта в Италии число инфицированных коронавирусом медицинских работников составляет не менее 2629

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек. Италия находится на втором месте после Китая по числу заразившихся и жертв новой инфекции: 41 035 и 3405 человек соответственно.

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (кроме продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта.

Теги: медицина, смерть, Италия, эпидемия, карантин, погибшие, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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