Минфин Украины из-за коронавируса готовит изменения в закон о госбюджете

Изменения в закон "О государственном бюджете на 2020 год", которые сейчас готовит Министерство финансов Украины, призваны профинансировать мероприятия, направленные на локализацию и ликвидацию вспышек коронавирусной болезни; предотвращение негативных последствий, вызванным возникновением и распространением коронавируса и принятие антикризисных мер по поддержке экономики.

Министерство финансов Украины разрабатывает изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", направленные на финансирование мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба ведомства.

"Сегодня все усилия правительства направлены на предотвращение распространения коронавирусной болезни (COVID-19) и поддержку граждан в условиях пандемии. Выполнение этой задачи возможно лишь при условии пересмотра приоритетов финансирования государственных программ", – говорится в сообщении.

Изменения в закон призваны профинансировать мероприятия, направленные на локализацию и ликвидацию вспышек коронавирусной болезни; предотвращение негативных последствий, вызванным возникновением и распространением коронавируса и принятие антикризисных мер по поддержке экономики.

В частности, речь идет о создании стабилизационного фонда, из которого будет проводиться такое финансирование.

"Правительство поручило главным распорядителям средств государственного бюджета оперативно предоставить Министерству финансов Украины предложения по экономии средств с целью их использования на вышеуказанные мероприятия", – отметили в ведомстве.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Сейчас в Украине 26 подтвержденных случаев COVID-19, два из них – в Днепропетровской области, три – в Киеве. Кроме того, случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Черновицкой, Житомирской, Донецкой, Киевской и Ивано-Франковской областях. Трое заболевших COVID-19 скончались.

Режим чрезвычайной ситуации уже ввели в Черновицкой, Житомирской, Киевской областях и Днепропетровской областях, а мэр Ивано-Франковска призвал президента объявить в Украине чрезвычайное положение.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки (кроме общественного наземного транспорта). Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.