За последние пять дней в Украину вернулись более 50 тыс. граждан – Зеленский

На 20 марта запланировано 42 авиарейса, которые доставят в Украину еще 8 тыс. украинцев, сообщил президент Владимир Зеленский.

За последние пять дней в Украину вернулись более 50 тыс. граждан. Об этом 20 марта во время видеообращения, опубликованного в Facebook, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"На сегодня запланировано 42 авиарейса, которые доставят еще 8 тыс. украинцев. Вчера у меня был разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Мы договорились о взаимной эвакуации украинцев из Канады и канадцев из Украины. Тех, кто в этом нуждается. С Венгрией и Польшей мы договорились о транзитных коридорах, по которым наши люди смогут вернуться домой. А еще мы взаимодействуем с польской железной дорогой", – рассказал президент.

Он добавил, что сегодня из Перемышля отправятся пять поездов, которые доставят в Украину около 3 тыс. граждан.

"На завтра запланирован поезд, который вернет украинцев из Литвы и Латвии. Все, кто возвращается из-за границы, проходят обязательную медицинскую проверку. Очень радует, что подавляющее большинство сознательно выбирают домашнюю самоизоляцию на 14 дней. Даже несмотря на отсутствие у них симптомов", – рассказал президент.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

По состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от вируса лечат 13 украинцев, пятеро выздоровели, одна женщина умерла.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.