Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Зеленский: Я уговорил маму не выходить из дома, и вы так сделайте

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сделать все, чтобы минимизировать выход пожилых людей на улицу и таким образом уберечь их от коронавируса.

Зеленский попросил украинцев позвонить своим родителям и уговорить их не выходить из дома
Зеленский попросил украинцев позвонить своим родителям и уговорить их не выходить из дома
Фото: president.gov.ua

20 марта во время видеообращения, опубликованного в Facebook, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что уговорил свою мать не выходить на улицу во время карантина, и призвал всех сделать то же самое.

"Сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я очень прошу ее оставаться дома, и все эти дни она не очень слушается, говорит, что лучше нее никто не выберет нужные продукты. Но в конце концов мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости", – сказал он.

Зеленский призвал украинцев позвонить своим родителям и уговорить их не выходить из дома, привезти им все необходимое или заказать онлайн-доставку продуктов и лекарств или же научить их самих заказывать доставку и оплачивать услуги через интернет.

Президент попросил украинцев сделать все, чтобы минимизировать выход пожилых людей на улицу и их контакты в магазинах, банках или на почте.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2488363701413991/

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

По состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от вируса лечат 13 украинцев, пятеро выздоровели, одна женщина умерла. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

Теги: Украина, лекарства, продукты, карантин, Владимир Зеленский, президент, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Шовковский сделал селфи на мотоцикле
Шовковский сделал селфи на мотоцикле
  Ивлеева взяла в рот бычий пенис
  Ивлеева взяла в рот бычий пенис
"Это же лайфхак". Бурмака оценила маскировочные свойства защитных медицинских масок
"Это же лайфхак". Бурмака оценила маскировочные свойства защитных медицинских масок
"Раз-два-три, коронавирус, уйди!". Дети Пугачевой и Галкина провели "обряд" от коронавируса
"Раз-два-три, коронавирус, уйди!". Дети Пугачевой и Галкина провели "обряд" от коронавируса
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS