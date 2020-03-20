В Украине выздоровел первый пациент с коронавирусом

У жителя Черновцов, который вернулся из Италии и стал первым инфицированным коронавирусом в Украине, два теста показали негативный результат, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

В Украине выздоровел первый пациент, который был заражен коронавирусом. Об этом 20 марта в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы имеем очень радостную новость. Пациенту из Черновцов было сделано повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он во второй раз показал отрицательный результат. А значит – можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который вылечился от коронавируса", – сказал он.

Президент добавил, что сегодня мужчину выпишут из больницы.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Украине 3 марта: житель Черновцов заболел после путешествия с супругой по Италии. В этот же день жену увезли на обсервацию после протестов соседей. При этом у женщины не было никаких симптомов заболевания.

По состоянию на вечер 19 марта в Украине было зафиксировано 26 случаев заражения, три из них с летальным исходом. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от вируса лечат 13 украинцев, пятеро выздоровели, одна женщина умерла.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.