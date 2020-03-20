Фронтмен "Бумбокс" предложил подписчикам вместе написать песню

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк дома под гитару исполнил песню "Імперії впадуть у море".

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк во время карантина предложил подписчикам вместе написать песню. Он опубликовал в Facebook видео, в котором исполнил песню "Імперії впадуть у море" дома, под гитару.

В комментариях к посту певец предложил изменить аккорды и слова.

"Далее вы! Меняйте аккорды по желанию, слова", – написал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, скончалось три человека.

Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. В ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами. 18 марта в стране приостановлены внутренние пассажирские перевозки.

В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.